Gezin van zieke Milan (7) krijgt net voor kerst het nieuws dat geen enkele ouder wil horen: “K3 ontmoeten in het echt, we hopen zo dat onze jongen die kans nog krijgt”

Lembeek“Soms word ik wakker en denk ik dat ik droom. Je weet al een aantal jaar dat er iets aan de hand is, maar dit verwacht je niet. We moeten verder en gaan meer dan ooit samen genieten.” Evi Aerts (33) en haar man David kregen net voor de feestdagen te horen dat hun zoontje Milan (7) niet oud zal worden. Een zeldzame stofwisselingsziekte kan hem binnen enkele jaren fataal zal worden. “Stappen zal niet meer lukken, eten wordt onmogelijk. Maar nu we weten wat er aan de hand is, kunnen we er als gezin rekening mee houden. In alles wat we doen.” Het verhaal van een moedige mama.