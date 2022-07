Gewond hert op perron station Lembeek krijgt binnenkort zijn vrijheid terug

autosport Sterke prestatie van Clubsport Racing in 25 uur VW Fun Cup in Spa

De zege in de voorbije 25 uur VW Fun Cup in Spa-Francorchamps was weggelegd voor het kwintet Leenders-Lalmand-Smits-de Wilde-Ayari in een bolide van Groupe Lemoine by 3M3. De tweede plaats ging enigszins onverwacht, maar zeer verdiend naar het piepjonge Vlaamse team Clubsport Racing uit Halle. Koen De Wit, Pieter Ooms, Olivier Aerts en Paul Theysgens reden een foutloze wedstrijd en werden tweede algemeen en wonnen het Fun-klassement, de rangschikking voor de teams zonder Top Guns, of professionele rijders.

