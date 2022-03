Gemengde gevoelens na eerste Halse carnavalsnacht: vrouw in levensgevaar na zware val, andere vrouw moet door drukte in auto bevallen

Atletiek Isaac Kimeli en Michael Somers plaatsen zich voor de finale van de 3000m op het WK indoor

Op het WK indoor in Belgrado hebben onze landgenoten Isaac Kimeli en Michael Somers zich vrijdagochtend gekwalificeerd voor de finale van de 3000m. Kimeli plaatste zich rechtsreeks door als derde in zijn reeks te finishen en Somers mag zich dankzij de derde beste verliezende tijd ook opmaken voor de finale van zondag. “Als het in de finale opnieuw traag gaat, dan is er veel mogelijk”, aldus Kimeli.

18 maart