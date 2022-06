Geen Mariaprocessie in Halle maar wel Pinksterfeest in Mariahof

Door corona viel er al een editie in het water en de voorbije maanden bleek het onhaalbaar om nog een processie uit te werken voor dit jaar. Dus slaat de broederschap nog eens een jaar over. Om de Mariaverering tijdens het Pinksterweekend niet helemaal verloren te laten gaan is er wel een Pinksterfeest in het Mariahof. Vendelgroep De Ijsezwaaiers uit Overijs komt langs, de Koninklijke Toneelgroep Volharding speelt toneel, volksdansgroep ‘t Havermeuleke uit Leuven treedt op en het lokale Duo Gestrikt zorgtvoor een muzikale noot. Het programma start om 15 uur en wordt om 17 uur afgesloten met een Mariale viering. Om 18 uur is er dan nog een receptie in het Onze-Lieve-Vrouwcentrum op de Ninoofsesteenweg.