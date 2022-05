Geen klassieke lokalen meer, refter afgeschaft en les volgen doe je op eigen tempo: GO! technisch atheneum zet nieuwbouw van 3 miljoen euro op maat van modern onderwijs

HalleOpen leerruimtes waar eerste en tweedejaars samen les volgen, een muziekstudio en gezellige ronde tafeltjes in plaats van de klassieke refter. De campus van het GO! technisch atheneum in Halle breidt uit met een nieuwbouw waar 267 leerlingen les kunnen volgen. Ook de scholieren van de Middenschool zullen er geregeld op bezoek komen.

“Klassieke klaslokalen zal je in dit nieuwe gebouw niet meer vinden”, zegt directrice Maggy Vankeerberghen van het GO! technisch atheneum. Vandaag volgen er al meer dan 800 leerlingen les op een grotendeels vernieuwde campus die een paar jaar geleden in gebruik genomen werd. “In de plaats is er gekozen voor open leerruimtes waar leerlingen op hun eigen tempo leren. De tijd dat de leerkracht voor de klas stond en iedereen maar moest volgen is definitief voorbij. Door zo te werken zorgen we er voor dat alle leerlingen de leerstof kunnen verwerken. Wanneer ze dan hulp nodig hebben kan de leerkracht even bij hen gaan om uitleg te geven.”

Volledig scherm Geen klassieke refter meer in het nieuwe gebouw van het GO! technisch atheneum. © rv

De Middenschool die gevestigd is op de GO!-campus langs de Auguste Demaeghtlaan is een nauwe partner van het project. Een deel van hun leerlingen zal hier ook terecht kunnen. “De perfecte wisselwerking”, vindt directeur David De Clercq van de Middenschool. “Onze leerlingen volgen ook STEM-vakken. Maar zo’n technologische vakken kunnen we op onze campus maar beperkt geven. Op het GO! technisch atheneum is alle materiaal en expertise aanwezig om de jongeren goed op te leiden. Het onderwijs is helemaal geëvolueerd. De tijd is voorbij dat mensen na hun studies werk vinden dat ze tot aan hun pensioen uitvoeren. Er wordt flexibiliteit van hen verwacht. Wij willen dat ze heel vroeg in hun schoolloopbaan hun eigen talenten ontdekken. Door samen te werken versterken we elkaar in die visie.”

Volledig scherm Zo zal het nieuwe gebouw van het GO! technisch atheneum in Halle er uitzien. © rv

De eerste en de tweedejaars zullen samen les volgen in de open leerruimtes. In het gebouw zijn er daar rond wel nog instructielokalen voorzien. Er is een heel verdiep gewijd aan STEAM-onderwijs waar techniek, beeldende kunst en muziek een plek krijgen. Het GO! technisch atheneum installeert zelfs voor het eerst een muziekstudio waar radio kan gemaakt worden. De klassieke refter Op de parking worden laadpalen geïnstalleerd en op de speelplaats is extra groen voorzien.

Volledig scherm Op deze grond aan de Broekborre wordt de nieuwbouw gerealiseerd van het GO! technisch atheneum. © Bart Kerckhoven

In het nieuwe gebouw is er plaats voor 267 leerlingen. De kostprijs bedraagt 3.030.402,90 euro. Dat bedrag wordt grotendeels gefinancierd met de Vlaamse subsidies die in 2019 werden toegekend om de capaciteit van de secundaire scholen uit te breiden. Onder andere in Halle dreigt een tekort aan plaatsen. Het is het eerste project in Halle uit die subsidieronde waarvan de bouw kan starten.

Volgende week start de afbraak van de oude paviljoenen. Een week later kan de bouw dan starten. Op het GO! technisch atheneum verwacht men dat met Pasen 2023 het gebouw al klaar zal zijn voor gebruik.

Volledig scherm Een beeld van hoe het gebouw er van binnen zal uitzien. © rv