Geen internationaal badmintontornooi meer in Halle door afnemend enthousiasme bij spelers

Het Halse internationale toernooi was de opvolger van de nationale edities die BTH ’86 sinds midden jaren 2000 organiseerde. In de gloriejaren vonden meer dan vierhonderd spelers jaarlijks de weg naar Halle om er het beste van zichzelf te geven tijdens twee volle toernooidagen. “Sinds enkele jaren is er binnen badmintonnend België echter veel minder enthousiasme voor toernooien en zien we overal de inschrijvingen afnemen. Vele toernooien geven er de brui aan omdat het niet meer rendabel is voor de clubs om ze te organiseren.” zegt toernooidirecteur Arno De Witte. Veel is volgens de club te wijten aan een verandering in gedrag bij de spelers. “Badminton zit nog steeds in de lift, maar spelers willen geen volledig weekend meer in een sporthal doorbrengen”, klinkt het.