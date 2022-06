François Servais samen met één van zijn meest getalenteerde leerlingen gehuldigd in Rijsel

Elisa de Try, één van Servais’ meest talentvolle leerlingen, woonde er meer dan veertig jaar in de stad. Concertvereniging ‘Chambre à Part’ bracht een hulde aan beide cellisten, met medewerking van de Halse vzw Servais. Er werd een huldecconcert georganiseerd in het Conservatorium van Rijsel. Cellist Guillaume Lafeuille en violiste Marie Lesage speelden onder meer het Grand duo op God Save the King van Servais. De dag daarop vond een ceremonie plaats op het kerkhof van Rijsel vóór het majestueuze grafmonument van Elisa de Try. Zij was een van de eerste vrouwen die carrière maakten als professioneel cellist. Na haar afstuderen bij Servais in 1864 gaf ze concerten in België, Frankrijk, Nederland, Spanje, Portugal en zelfs New York, telkens met werk van haar leermeester. Na haar huwelijk met de Rijselse uurwerkmaker Oscar Doutrelon trad ze nog slechts sporadisch op. Opvallend: een laatste gedocumenteerd optreden gaf ze in Halle op 4 februari 1877. Elisa overleed in Rijsel op 9 juni 1922, exact een eeuw geleden dus. Omdat de bronzen letters met haar naam in de loop der tijd van het monument verdwenen waren, zorgden de vereniging ‘Chambre à Part’ en de vzw Servais voor een nieuwe gedenkplaat. Cellist David Smolarski zorgde voor de muzikale opluistering van de inhuldiging.