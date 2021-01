Fietsenmaker haalt binnenbandautomaat weg na belasting van 750 euro... Maar dat blijkt vergissing. “Die heffing wordt zelfs herbekeken”

Halle We parkeren (nog even) gratis in Halle: nieuw parkeerbe­leid bestaat enkel op papier

4 januari De komende weken is het parkeren in Halle gratis. Het nieuwe reglement is enkel op papier in werking getreden. Dat is goed nieuws voor de handelaars, want hun klanten kunnen tijdens de solden dus gratis parkeren in het centrum. Het plan zelf krijgt ondertussen veel kritiek, vooral handelaars denken dat het klanten zal afschrikken. Schepen Van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen) verdedigt het nieuwe parkeerbeleid. “Dit plan is helemaal niet de doodsteek voor Halle”, klinkt het.