Fietsendief (die uit gevangenis vluchtte) verzet zich hevig bij arrestatie aan Bevrijdingsplein

Halle Zware straf voor cannabis­kwe­ker die zich in tuin van pastoor verborg

Twee mannen en een vrouw zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van maximum 36 maanden voor hun betrokkenheid bij een cannabisplantage in Halle. De rechtbank is daarmee een stuk strenger dan het parket, dat voor elk van de drie een celstraf van achttien maanden had gevraagd. De plantage kwam in de media omdat een van de beklaagden gevlucht was in de tuin van een Halse pastoor.

18 juli