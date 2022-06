Fiberklaar wil snel en stabiel glasvezelnetwerk in Halle uitrollen

Fiberklaar ontwerpt, bouwt en beheert een open fibernetwerk in Vlaanderen. Fiberklaar biedt zelf geen internetabonnementen aan, maar het maakt zijn netwerk toegankelijk voor alle operatoren die via die weg fiberdiensten kunnen aanbieden. Het nieuwe netwerk is volgens Fiberklaar stabieler en sneller dan de klassieke netwerken. “Fiber is een draad van glas”, klinkt het. “Zo dun als een haar. Dankzij deze vezel kunnen enorme hoeveelheden data via lichtsignalen verstuurd worden in heel korte tijd en over enorme afstanden. Een groot voordeel is dat de draad ongevoelig is voor invloeden van buitenaf, waardoor er nooit negatief effect is op de datastromen. ​ ​”