Farys maakt waterzuiveringsinstallaties voor Hallenaren goedkoper

Dat betekende in de praktijk de aanleg van een zogenaamde Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA). Zo’n installatie kostte al snel tussen de 5.000 en de 6.000 euro. Maar daar komt nu verandering in. Drinkwaterbedrijf Farys kan de werken voortaan uitvoeren en dat voor 2.000 euro. In de praktijk liggen zo een zeventigtal woningen in een rode zone in Halle waar geen riolering zal aangelegd worden. Maar ook buiten die zone kan een IBA aangelegd worden. “Ook in de groene zones waar nog geen riolering of gracht aanwezig is, kunnen inwoners een IBA laten plaatsen”, klinkt het bij de stad. “Die IBA wordt dan uit gebruik genomen wanneer er een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd. We kiezen er bewust voor om ook in groene zones een IBA mogelijk te maken. Zo kunnen we de rioleringsgraad versneld opkrikken en het lozen van afvalwater in kwetsbaar gebied aan banden leggen.”