Farys en aannemers Fiberklaar aan de slag op Alsembergsesteenweg

Halle Fietsers­bond beloont goed verlichte fietsers

De Fietsersbond van Halle telde donderdagochtend opnieuw fietsers in de stationsbuurt. Zo wilden ze opnieuw te weten komen hoeveel fietsers er goed verlicht door de Halse straten rijden. “De dagen worden weer korter”, klinkt het bij de Fietersbond. “Als fietser is het extra belangrijk om hierop voorbereid te zijn. De verlichtingscampagne heeft als doel om te sensibiliseren over de juiste fietsverlichting en is een letterlijk lichtpuntje in het donker voor de onverlichte fietser.” De actie verliep in samenwerking met de lokale politie. De fietsers met onvoldoende verlichting kregen voor één keer geen boete, maar een set kwalitatieve oplaadbare fietslichtjes. De fietsers met goede verlichting werden beloond met wat lekkers. “Gelukkig was dit de overgrote meerderheid”, weten ze nog bij de Fietsersbond. “Het aantal fietsers zit ook duidelijk in de lift. De koekjes vlogen snel de deur uit. Volgende keer moeten we er meer voorzien.” De vrijwilligers telden uiteindelijk 199 goed verlichte en 35 onvoldoende verlichte fietsers.

27 oktober