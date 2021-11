Familie, vrienden en kennissen nemen afscheid van hun geliefde Ludo (54): “Ik was je kwijt. En deze keer voor altijd”

Halle RESTOTIP. Donuts smullen bij Whole Latte Love

Een verbouwde oude caravan. Meer hadden Wendy Van Genechten (35) en Koen Vandendael (50) niet nodig om drie jaar geleden Whole Latte Love te lanceren. Vandaag kan je hen ook in centrum van Halle vinden, waar ze voortaan donuts in alle geuren en kleuren serveren in hun eigen zaak.

