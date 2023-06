Ex-vriend (46) opgepakt na verdacht overlijden van 38-jarige vrouw in Lembeek

Het lichaam van de vrouw werd donderdag aangetroffen in een appartement langs de Bergensesteenweg in Lembeek. Hulpdiensten konden niets meer voor haar betekenen. “Het labo en een wetsdokter gingen ter plaatse”, vertelt Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde. “De 46-jarige ex-partner van de vrouw werd donderdag al aangehouden en verhoord. Het parket vorderde aanvankelijk een onderzoeksrechter voor moord. Aangezien er echter geen uitwendige tekenen van geweld op het lichaam te zien waren bij de uitwendige schouwing door de wetsdokter, werd een autopsie bevolen. De doodsoorzaak kon aan de hand van de uitwendige schouwing niet vastgesteld worden. De veertiger blijft aangehouden tot we de resultaten van de autopsie en het toxicologisch onderzoek hebben. Alle pistes liggen dus nog open en het is nog te vroeg om in één of andere richting te concluderen.”