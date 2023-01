Eva (44) ruilt bankkantoor in Brussel voor het Hallerbos: “Als natuurcoach wil ik mensen helpen groeien”

Beersel Louis Deleener is de nieuwe kinderbur­ge­mees­ter van Beersel

In Beersel is een nieuwe kindergemeenteraad geïnstalleerd. Elk jaar worden in de negen Beerselse scholen drie nieuwe kindergemeenteraadsleden verkozen. Die 27 kinderen vertegenwoordigen de jongste generatie in de gemeente en denken na over hoe Beersel leuker kan worden voor kinderen. Tijdens de installatievergadering werd ook een kinderburgemeester verkozen en zijn er ook kinderschepenen aangesteld. Louis Deleener van VBS Alsemberg mag zich dit jaar kinderburgemeester noemen. Kinderschepenen zijn Clémentine Roels (De Boomhut), Jef Debelder (VBS Dworp), Ethan Kaneza (GBS Lot, Helena Beultens (GBS Huizingen), Lore de Greef (GBS Dworp), Louis Guilmin (GBS Alsemberg), Oscar Vandergracht VBS Beersel en Soufiane Achekar (BULO).

17 januari