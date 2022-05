Etat-Major viert honderdste verjaardag met feestavond en militaire taptoe

De Etat-Major is één van de soldatengroepen die meegaan in de Sint-Veroonmars op Paasmaandag in Lembeek. De vereniging werd in 1920 gesticht maar corona gooide roet in het eten om in 2020 een groot feest te organiseren. Maar dit weekend is het dorp feeststemming. Op vrijdag 13 mei wordt de vlag gehesen op het Claesplein. Om 20 uur is er dan een concert in de Sint-Veroonskerk van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. Zaterdagavond is er een feestavond ‘Op ze Lembeiks’ in De kring met optredens van d’Hopmaten, Lembeik Bauve en Graaf! Op zondag is er om 10 uur een eucharistieviering en om 15 uur gaat er een militaire taptoe door op het Claesplein. De Lembeekse soldatengroepen, de kasdragers en de Pepingen Pipe Band zorgen dan voor sfeer. Om 19 uur eindigen de festiviteiten dan met het strijken van de vlag.