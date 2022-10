Enkel boete voor trucker die Georges (71) levensgevaarlijk verwondde en niets meer van zich liet horen: “Wat medeleven tonen was al goed geweest voor mij”

Halle Halse handelaars trakteren op animatie en acties tijdens Herfstopen­deur

De handelaars in Halle grepen het Weekend van de Klant aan om opnieuw een Herfstopendeur te organiseren. Al was er bij momenten zaterdag weinig van die herfst te bespeuren want af en toe brak de zon door en leek het wel even opnieuw lente. In de winkels zelf liepen speciale acties en op straat zorgden de Verenigde Handelaars voor extra animatie. Zo spotten we zelf dit dweilorkestje dat swingend rond liep. De Confrèrie van de Vaantjesboer prikte dit weekend ook op de agenda om de vijftiende verjaardag van de organisatie te vieren. En dus was ook Reus Vaantjesboer zaterdag op stap. Vandaag zijn de winkels vanaf 14 uur open en laat de Confrèrie voor het eerst de drie herboren reuzen van de Brusselpoort door de stad wandelen.

