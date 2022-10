Enkel boete voor trucker die Georges (71) levensgevaarlijk verwondde en niets meer van zich liet horen: “Wat medeleven tonen was al goed geweest voor mij, maar hij is wéér niet komen opdagen”

Halle Chauffeur (58) overleden na ongeval aan oprit Brusselse Ring

Op de aansluiting van de E429 met de Brusselse Ring in Halle is maandagochtend een bestuurder van een bestelwagen overleden. Getuigen zagen omstreeks 7 uur het voertuig op de oprit zwalpen over de weg, tegen een vangrail schuren en uiteindelijk uit de bocht gaan om zo in de zijberm tegen een boom te botsen. Getuigen van het ongeval stopten nog en de hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer te helpen maar de 58-jarige man overleed ter plaatse. Er waren geen andere voertuigen betrokken. Vermoedelijk raakte de chauffeur onwel.

