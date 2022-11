Elektronische toestellen van pas geïnstalleerde keuken gestolen: “Woning was nog niet opgeleverd”

De inbraken werden in de nacht van 7 op 8 november gepleegd in het Thérèse Merckx-erf, de nieuwe wijk tussen de Prinsenbos en de Edingensesteenweg. “Op 7 november was de keuken net geïnstalleerd, maar ‘s nachts werden uit de nieuwbouwwoning verschillende van toestellen gestolen”, zegt Anneleen Adang van de politiezone Zennevallei. “De daders maakten een kleine opening in het raam en via daar werd de klink geopend. Naast de keukentoestellen werd ook het werkmateriaal van de installateur ontvreemd. We hebben eerder al gelijkaardige feiten meegemaakt, maar nu was het op ons grondgebied toch al een hele poos geleden.” De keuken is afkomstig van Dovy Keukens. Uit goede bron werd vernomen dat er ook in drie andere woningen in de wijk werd ingebroken. Het onderzoek naar de daders loopt, maar voorlopig is er nog geen spoor naar mogelijke verdachten. De getroffen woningen waren nog niet opgeleverd toen de inbraken plaatsvonden.