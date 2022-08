Eind augustus garageverkoop in wijk Wolvendries

atletiek flanders cup Robin Hendrix wint de 3.000m op de Meeting voor Mon, maar mag niet naar EK

Het EK in München staat voor de deur en daarom kwamen verschillende atleten een laatste keer testen op de Meeting voor Mon deze zaterdag. Cynthia Bolingo en Jonathan Borlée kwamen zelfs in wedstrijd controleren of hun blessures volledig geheeld waren. Anderen zullen, ondanks sterke prestaties, niet kunnen deelnemen aan het EK.

7 augustus