Eerste werken voor nieuwe bruggen aan het Hallerbos

Het Agentschap Wegen en Verkeer laat de komende weken voorbereidende werken uitvoeren voor de bouw van een nieuwe Drasopbrug en het nieuwe ecoduct over de Brusselse Ring in het Hallerbos. Aan het Hallerbos start de aannemer op 21 februari met de voorbereidende werken. Die zullen ongeveer twee weken duren. Voor het rooien van de bomen aan de Drasopbrug is er nog geen startdatum geprikt. De werken gebeuren sowieso voor de start van het broedseizoen (15 maart). Op beide locaties gebeurt het rooien van de bomen in de berm. Aan het nieuwe ecoduct wordt er ook in het Hallerbos zelf gewerkt. Daarbij is er geen verkeershinder, maar kan er wel geluidshinder zijn voor bewoners in de directe omgeving. Zij krijgen een brief in de bus.