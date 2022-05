Eerste Festival XS lokt families naar ‘t Vondel met onder andere wobbelyoga en feeëriek theater

Op Festival XS (uitgesproken als: Festival Extra Small) kan je speelgoed ontdekken met Speelwolk on The Road of een volwaardige les zwangerschaps-, peuter- of wobbelyoga volgen. Kinderen kunnen zich laten portretteren in het schildersatelier of luisteren naar de voorleesverhalen van de Bib. Cultuurliefhebbers kunnen dan weer wegdromen bij de feeërieke voorstelling Mammoet. Dat is een interactieve muziekinstallatie waar een danser, zanger en muzikant de allerkleinsten onderdompelt in een verrassend belevingsparcours. Er zijn ook infomomenten over draagdoeken, workout voor mama’s, het belang van osteopathie bij baby’s, goede tips van een slaapcoach en meer. Het Cultuurcafé zal geopend zijn voor een kindvriendelijke maaltijd en er wordt ook een zorghoekje voorzien. Meer info op deze link. Het festival vindt plaats van 10 uur tot 16 uur.