Eerste energieloze nachten komen er aan: straatverlichting wordt begin december gedoofd

Sint-Pieters-Leeuw Buurgemeen­ten plaatsen samen ondergrond­se glascontai­ner

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw gaat samen met buurgemeente Drogenbos een ondergrondse glascontainer in Negenmanneke plaatsen en onderhouden. De container komt op de hoek van de koning Albertstraat, recht tegen over het bedrijf Exobois. Omdat het gaat om een gebied waar een grillige gemeentegrens loopt tussen Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos slaan beide gemeenten de handen in elkaar. Beide besturen delen de investerings- en exploitatiekosten. De locatie is zo gekozen dat er nog enige vorm van sociale controle is, maar dat het toch voldoende ver verwijderd is van de eerste woningen.

27 november