Eerste Digiplek in Halle is te vinden in bibliotheek

Sint-Pieters-Leeuw Ook kinderen met beperking welkom op speelplein De Leeuwtjes

Speelplein De Leeuwtjes in Sint-Pieters-Leeuw vangt voortaan ook kinderen met een beperking op. Voortaan is er plek voor één inclusiekind per week. “Op die manier kunnen ook kinderen met een bijzondere zorgnood genieten van een zomer vol spel en plezier”, laat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw weten. Ook dit jaar zullen de kinderen een boeiende zomer kunnen beleven in ’t Populiertje, Zonnig Leven en Den Top. Om de speelpleinwerking nog beter af te stemmen op de opvangnoden werd de dagcapaciteit efficiënter ingedeeld. Nog steeds zijn er in juli 225 en in augustus 180 plaatsen, maar de plaatsen per groep of leeftijdscategorie werden aangepast zodat vraag en aanbod beter op elkaar zijn afgestemd. Zo werden er meer plaatsen gecreëerd bij groepen die vaak snel volzet waren en werd de capaciteit afgebouwd bij groepen waar de vraag minder was.

14:12