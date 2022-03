Eerste carnaval in Vlaanderen krijgt groen licht: “We verwachten in Halle véél meer volk dan anders, door al die afgelastingen elders”

HalleJa hoor, het is beslist: Carnaval Halle 2022 mag plaatsvinden. En niet zomaar, want de organisatie Halattraction laat weten dat het zal worden gevierd zoals in 2019. Met letterlijk en figuurlijk alle toeters en bellen dus. “We hebben hier twee jaar op gewacht. Nee, naar gesnakt”, zegt prinsenpaar Nico en Katleen emotioneel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Maandagavond gaven Halattraction en het stadsbestuur een persconferentie: zou Carnaval Halle dit jaar doorgaan of niet? Toen de affiche, met een letterlijk groen licht op, afgebeeld werd vertoond, werd het pas écht duidelijk. Carnaval Halle zal dit jaar doorgaan, op 26, 27 en 28 maart.

De laatste keer was in 2019, net voor de coronacrisis genadeloos toesloeg. Meer dan 100 jaar ononderbroken carnaval kwam zo tot een pauze van twee jaar. Maar dat wil natuurlijk ook zeggen dat het prinsenpaar Nico en Katleen liefst twee jaar lang moesten wachten op dit moment. “Een gevoel dat we onmogelijk in woorden kunnen omzetten”, vertellen ze met tranen in de ogen. “Het was een enorm emotioneel moment toen ze eindelijk verkondigden dat we onze taak als prinsenpaar mogen volbrengen.”

Volledig scherm Een archiefbeeld van de Grote Markt op zaterdag tijdens Carnaval Halle 2019. © Bart Kerckhoven

Halle is hiermee de eerste carnavalsstad die opnieuw een volwaardig carnavalsfeest organiseert. Letterlijk álles mag opnieuw plaatsvinden. Denk maar aan het driedaagse feestweekend, de kermis, de stoet en alle andere evenementen vooraf én nadien die bij dit feest komen kijken. “De wens van Halattraction is altijd geweest om carnaval te kunnen vieren met alles erop en eraan, én op de gekende datum eind maart”, zegt voorzitter Jos Appelmans van Halatraction. “Een afgezwakte versie of op een ander moment zagen wij niet zitten. We organiseren carnaval in z’n totale glorie, oftewel helemaal niet. We hebben de kans, nu we naar code geel zijn overgeschakeld. En die grijpen wij nu allemaal met beide handen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Prinsenpaar Nico en Katleen - naast het groen licht - en het hofnarrenpaar Sarah en Andy. © Amber Gys

Herbruikbare bekers

Al was niet iedereen voorstander van Carnaval Halle 2022, toch liet burgemeester Marc Snoeck (Vooruit) zich niet kennen. “We hebben ons niet laten opjagen, noch door de voorstanders, noch door de tegenstanders”, vertelt hij. “Geduld en onze rustige vastheid hebben ons geholpen om op een weloverwogen manier de knoop door te hakken. Voor het eerst in onze geschiedenis zullen alle cafés gebruik maken van herbruikbare bekers, behalve op de kermis. Bovendien stelt Colruyt zijn parking met meer dan 2.000 parkeerplaatsen ter beschikking voor ons feest. Ja, we verwachten een pak meer volk dan andere jaren door de afgelasting van zowat alle andere carnavals in de streek. Maar we zijn héél goed voorbereid.”

Volledig scherm Burgemeester Marc Snoeck en Jos Appelmans van Halatraction gaven letterlijk groen licht voor Carnaval Halle 2022. © Amber Gys

Nooit eerder gezien

Nog 2,5 week is het aftellen naar Carnaval Halle. Maar wat met alle carnavalsgroepen? Moeten zij nu pas beginnen aan hun char en de kledij? “De meeste groepen hebben twee jaar tijd gehad om hun char écht te perfectioneren zoals nooit eerder gezien”, gaat het prinsenpaar verder. “We zijn onlangs nog bij elk van hen op bezoek geweest. En, wow! Het is duidelijk dat iedereen er enorm veel zin in heeft. Het wordt een stoet die niemand ooit eerder heeft gezien.”

Afspraak met Aalst en Ninove: “Geen oproep om naar Halle af te zakken” Er zal geen sprake zijn van enige coronamaatregelen. Wél werd met de stadsbesturen van Aalst en Ninove overeengekomen dat hun inwoners niet specifiek zouden opgeroepen worden om af te zakken naar Halle. Verder zal de stad voor het eerst een beroep doen op de federale politie om de rust tijdens carnaval te bewaken. Dat zullen ze samen doen met de lokale politiezone Zennevallei en andere politiezones uit de buurt. De hulppost van het Rode Kruis en het veiligheidsdorp worden verplaatst naar de gebouwen van het Heilig Hart en College.

Volledig scherm © Amber Gys

Volledig scherm Het werd een emotioneel moment voor het Prinsenpaar en Hofnarrenpaar. © Amber Gys

Volledig scherm © Amber Gys