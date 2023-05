Eerste burgemeester van Groot-Halle Marc Beckwé (96) overleden

Doodrijder blijft in cel...voor partnerge­weld

N.R., die begin februari een dodelijk ongeval veroorzaakte op de binnenring, blijft in de cel. Niet voor dat dodelijk ongeval, maar wel voor feiten van intrafamiliaal geweld. Hiermee schond hij zijn voorwaarden waardoor hij terug in de cel belandde...en daar dus nog even zal moeten blijven.