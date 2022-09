“Eén glas en u blaast 2,05 promille? Die wijn wil ik proeven”: rechter hard voor beklaagden tijdens themazitting over alcohol en drugs

Halle Werner en Natacha gaan tweede keer voor titel Europa­prins en Europaprin­ses

Werner Mertens en Natacha Deslagmulder stellen zich voor de tweede keer kandidaat als Europaprins en Europaprinses. Werner is al sinds 2012 voorzitter van de Orde van Hofmaarschalken en Hofdames in Halle en Natacha is al 5 jaar bestuurslid in dezelfde vereniging. Werner en zijn ploeg organiseren al jaren allerlei carnavalsactiviteiten in de stad, in andere carnavalssteden in Vlaanderen en zelfs Wallonië. Daardoor hebben de Hofmaarschalken vriendschapsbanden met verschillende verenigingen opgebouwd. Het duo verzamelde vorig jaar 461 zaalstemmen en eindigde dan op de tweede plaats. Dit jaar trokken Werner en Natacha zelfs naar het buitenland om zo meer stemmen te ronselen. De verkiezing vindt plaats op zaterdag 15 oktober in zaal Caproen aan de Breendoncklaan 2a in Bredene vanaf 19 uur. Geïnteresseerden kunnen meegaan met een bus die vertrekt vanuit Halle. Meer info op 0475/37.13.94 of reservatie@hofmaarschalken.be.

13 september