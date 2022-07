Duizendtal autobanden gedumpt in Hallerbos: “Vervuiler wacht een stevige rekening”

Halle Het is officieel: glasvezel­net­werk Fiberklaar komt naar Halle

Het glasvezelnetwerk van Fiberklaar wordt zeker uitgerold in Halle. Een vijfde van de Hallenaren moesten eerst aangeven dat ze een gratis huisaansluiting wilden en dat is na een stevige publiciteitscampagne ook gebeurd. Fiberklaar is al actief in verschillende Vlaamse steden en gemeenten. Het netwerk dat Fiberklaar in Vlaanderen uitrolt, is open en toegankelijk voor alle operatoren. Nog deze zomer wil het bedrijf in Halle met de eerste werken starten. In een eerste fase staan hierbij 18.367 glasvezelaansluitingen op het programma. “Velen willen hun woning gratis fiberklaar laten maken, zonder daarvoor nu al een fiberabonnement af te sluiten bij een deelnemende internetprovider. Ze hoeven zich geen zorgen te maken aangezien de aansluiting voor iedereen in het aansluitbaar gebied gratis is gedurende de ganse periode dat de aannemer aan de slag blijft”, aldus CEO Rik Missault, van Fiberklaar.

