Duiding bij koloniale standbeelden in Albertpark: “Donkere bladzijde omslaan, maar niet verwijderen”

“Black Lives Matter (BLM) heft een grote verdienste in deze”, duidde Snoeck. “Als één van de enige burgemeesters heb ik deze beweging toegelaten om luid en in het openbaar hun boodschap te brengen. Zij hebben het dekoloniseringstraject zo in een stroomversnelling gebracht. De kolonisering is een donkere bladzijde uit onze geschiedenis. De buste van Leopold II en het monument als hulde aan de pioniers, geplaatst door de toenmalige zeer actieve koloniale kring, zijn daar nog getuige van aan de ingang van ons stadspark. We willen die bladzijde, waar we niet fier op zijn, omslaan. En dat is geen gevolg van overgevoeligheid voor woke, maar wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat het kolonialisme voor onnoemelijke en onmenselijk leed heeft gezorgd. Maar de bladzijde omslaan wil niet zeggen dat ze moet worden weggescheurd. Leopold II hebben we letterlijk en figuurlijk van zijn sokkel gehaald. De natuur zal het beeld nu overwoekeren en vervangen. Tegelijk willen we historische kennis doorgeven door middel van de duidingspanelen, aan de generaties van vandaag en morgen. Voldoende kennis van de geschiedenis geeft nu eenmaal inzichten. We willen duidelijk tonen dat er in Halle geen plaats is voor geen enkele vorm van racisme of discriminatie.” Eunice Yahuma vroeg na afloop van de speeches nog een minuut stilte “voor de slachtoffers van paternalisme, racisme en discriminatie en ons gedeeld koloniaal verleden”.