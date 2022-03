Dronken man door lint tegen cafégangers die hem niet naar huis willen laten rijden: “Bedreigd met een mes, slagen en een poging tot kopstoot”

In juni 2020 had de man bij een cafébezoek te diep in het glas gekeken maar desondanks maakte hij aanstalten om met zijn motorfiets naar huis te rijden. Enkele kennissen probeerden hem op andere gedachten te brengen en zagen uiteindelijk geen andere oplossing dan de sleutels van zijn motorfiets af te nemen. De Hallenaar maakte zich daarop boos en bedreigde hen met een mes. Daarop werd de politie verwittigd maar toen die ter plaatse kwam, stelde de man zich ook tegenover de agenten agressief op. Hij deelde verschillende klappen uit, trachtte een kopstoot te geven en kon slechts met grote moeite overmeesterd worden. De politie bracht hem over naar het ziekenhuis voor een onderzoek en vervolgens naar het commissariaat, maar zowel in het ziekenhuis als op het politiecommissariaat bleef de man tegenstribbelen en verbaal uithalen naar de agenten. Zelfs in de cel bleef hij zich agressief opstellen. De rechtbank velt haar vonnis op 21 april.