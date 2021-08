Drie keer prijs op één zomer. Hoe houden we het in Halle droog tijdens hevige buien? “Bufferbekkens alleen zijn onvoldoende in strijd tegen water”

Futsal eerste nationale Eduardo Mello Borges is ‘nieuwe’ transfer van Hal­le-Gooi­k: “Alle frustra­ties zijn helemaal weg”

18 augustus In het Turkse Afyonkarahisar bereidt Halle-Gooik de dubbele confrontatie met Charleroi voor. De winnaar mag Europa in. Eduardo Mello Borges – kortweg Edu – oogt bijzonder scherp. De Braziliaanse Azeri is gemotiveerd om eindelijk voor de Pajotse club uit te komen. Hij kwam vorige zomer naar ons land. Een blessure en corona zorgden ervoor dat hij nog een enkele match speelde in het Halse shirt.