Don Bosco Halle zette deuren wagenwijd open tijdens infoavond

Enkelband en rijverbod van twee jaar voor 32ste veroorde­ling

Een enkelband in plaats van een celstraf. Het is een gunst die een man van de Halse politierechter kreeg toen hij deze week voor de 32ste keer voor een rechter verscheen. Het parket had een celstraf en het laten verbeurd verklaren van de auto gevraagd. De man werd betrapt op rijden tijdens een rijverbod.