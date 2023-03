Don Bosco Halle brengt leerlingen en bedrijven samen op JOBexpo

Zware brand bij Tuincen­trum Groendekor: deel van pand gaat in vlammen op na kortslui­ting in elektrici­teits­ka­bi­ne

De brandweerzone Vlaams-Brabant West heeft zaterdagavond- en nacht een zware uitslaande brand in de gebouwen van Tuincentrum Groendekor langs de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw bestreden. Verwoestend viel het wel te noemen, want een deel van de winkel ging in vlammen op.