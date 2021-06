Dodelijk ongeval in Halle: bestelwagen rijdt in op vrachtwagen

Zennevallei/Pajottenland Staking mailcenter Bpost gaat vierde dag in: “Uren onderhan­deld, maar geen akkoord”

10 juni De staking in het mailcenter van Bpost in Huizingen gaat donderdag de vierde dag in. Woensdag werd er een hele dag onderhandeld tussen vakbonden en directie. Daarbij schoof ook de directeur aan op Vlaams niveau, maar ook met zijn inbreng werd er geen akkoord bereikt. De postbodes staken al sinds maandag om de hoge werkdruk aan te klagen. “De stakingsbereidheid blijft groot”, zegt vakbondsafgevaardigde Rudi Arnalsteen. “We hebben tot 17.30 uur woensdag vergaderd en de hele dag stonden er postbodes aan het mailcenter die vroegen om een oplossing. Ik hoop dan ook dat er snel een akkoord is waarover de mensen tevreden zijn.”