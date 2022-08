Dieven uit op katalysators in Halle: edelmetalen in auto-onderdeel brengen meer op dan goud

HalleEen bende die het gemunt heeft op katalysators is sinds enkele weken aan het werk in Halle. De politiezone Zennevallei registreerde intussen al zes feiten. Wat de buit zo aantrekkelijk maakt is de aanwezigheid van edelmetalen platina, palladium en rodium. “Eén katalysator brengt zo’n 100 tot 400 euro op”, valt bij Febelauto te horen. Rodium zelf brengt momenteel zo’n half miljoen euro per kilogram op.

Het zal je maar overkomen. Je stapt ‘s ochtends nietsvermoedend in jouw wagen, start de motor en lijkt plots in een getunede wagen met aangepaste uitlaat te rijden. Het overkwam zes eigenaars tijdens de afgelopen weken in Halle. “Voorlopig registreerden we binnen onze zone alleen in Halle zelf diefstallen”, valt te horen bij de politiezone Zennevallei. “Sint-Pieters-Leeuw en Beersel blijven dus gespaard. De diefstallen vonder onder meer plaats langs de Nijvelsesteenweg, Weerstandsstraat, Welkomstlaan en in de Monseigneur Senciestraat. Een specifiek merk wordt evenwel niet geviseerd. Zo werden BMW, Citroën, Toyota, Mercedes en Audi al getroffen.” Een rondvraag leert dat er tijdens de afgelopen weken of maanden nog geen feiten geregistreerd werden in de politiezones AMOW, Dilbeek en TARL. In de Noordrand werden dit voorjaar wel diefstallen gepleegd in de politiezones KLM, Wokra, Zaventem en Vima. Die regio lijkt dus aantrekkelijker voor de daders. De werkwijze is simpel. Daders parkeren zich zo dicht mogelijk bij de wagen waarvan ze de katalysator willen buitmaken en openen hun eigen motorkap zodat het lijkt alsof ze pech hebben. Eén van de verdachten krikt de auto naar boven en kruipt onder het voertuig om de katalysator weg te nemen. Volgens de politiezone Zennevallei doet met dit door te slijpen, bij Febelauto valt te horen dat hydraulische knipmateriaal gebruikt worden.

Tot 400 euro

Een katalysator bevat een honingraatstructuur die bewerkt is met edelmetalen die vervuilende uitlaatgassen moeten omvormen naar minder schadelijke gassen. Het gaat dan om platina, palladium en rodium. Bepaalde firma’s zijn gespecialiseerd in het recycleren en verwerken van katalysators. Die worden gesmolten en de edelmaten worden gerecupereerd. Op de site van Umicore valt te lezen dat rodium in augustus zo’n 500.000 euro per kilogram waard was. Ook palladium stootte eerder al goud van de troon als duurste edelmetaal. “En bij zo’n verwerkingsfirma’s kan je tussen de 100 en de 400 euro voor een katalysator krijgen, afhankelijk van het merk en model van de wagen”, weet Catherine Lenaerts van Febelauto, het beheersorganisme voor afgedankte voertuigen. “Dat lokt logischerwijs dan ook veel gespuis. Op Youtube zijn tal van filmpjes terug te vinden van zo’n diefstallen. Dan zie je dat de daders op nog geen vijf minuten de katalysator met hydraulisch materiaal wegknippen. Het brengt dus snel geld op voor de daders, maar als slachtoffer heb je wel voor minstens 1.000 euro kosten. We hebben ook weet van volledige containers die gestolen werden bij recyclagebedrijven.” De diefstallen zijn ook niet altijd zonder gevaar. Zo kwam begin dit jaar in Nederland nog een dief om het leven toen de opgekrikte wagen naar beneden viel.

Beperkte hoeveelheid

Op jaarbasis zou er maar 22.500 kilogram rodium beschikbaar zijn. Het is een bijproduct van platinum en palladium en komt voor 85 procent uit mijnen in Zuid-Afrika. Maar sinds de coronacrisis zijn er productieproblemen bij deze mijnen, wat de prijs van het edelmetaal de hoogte heeft ingejaagd. In het voorjaar van 2021 piekte de prijs van rodium zelfs tot meer dan 800.000 euro per kilogram. Afgelopen maand kon in de Verenigde Staten nog een bende opgepakt worden die in de loop van 2021 aan de haal gingen met 44.000 katalysators, goed voor een waarde van 22 miljoen dollar. De katalysators zijn dus duidelijk wereldwijd een gegeerd goed geworden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.