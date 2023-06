Dienstencentrum De Lemoon verhuist naar voormalige pastorij

Mijnenergie Berekend: zoveel verbruikt een airco en met dit type toestel kan het energiezui­ni­ger

De airco: voor velen dé ‘partner in crime’ tijdens de zomermaanden. Helaas staat het toestel erom bekend veel stroom op te slorpen. Is die reputatie vandaag nog gerechtvaardigd? En welk type kies je best? Mijnenergie.be gaat door de mogelijkheden én de verbruikskosten.