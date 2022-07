Diamanten tachtigers Jean en Denise : hij sport nog steeds, zij is zijn grootste supporter

Jean was afkomstig van de Witte Hoeve in Vlezenbeek en Denise kwam van de wijk aan de fabriek ‘LeCocq’. Ze leerden elkaar kennen in de Vredezaal in Dworp. Jean werkte als steenkapper op het kerkhof van Halle en ging later aan de slag in Watermaal-Bosvoorde. Denise ging naar het Heilig-Hartinstituut in Halle en werkte een tijdje als naaister. Nadien bleef ze thuis om de drie zonen van het koppel te verzorgen. Jean was al die jaren een handige man en Denise zette zich jaren in als vrijwilliger voor onder andere Ziekenzorg. De familie Bauwens was ook lid van de atletiekclub Olympic Essenbeek Jalle en zo kwam ook Jean in contact met het lopen. Op z’n 83 is hij zelfs nog altijd actief op de piste en hij werd onlangs nog Belgisch Kampioen in zijn leeftijdscategorie. Denise is nog steeds zijn grootste supporter.