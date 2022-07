Deel van Buizingen wordt ‘zorgzame buurt’ met hulp van Vlaamse subsidie

Halle Cedric Van der Elst (24) naar finale ‘Eerste Kok van België 2023’

Cedric Van der Elst (24), patissier koude keuken van restaurant Sir Kwinten in Lennik, is één van de vijf finalisten van de wedstrijd ‘Eerste Kok van België 2023’ die op zondag 20 november door Club Propsper Montagné georganiseerd wordt in Flanders Expo in Gent.

3 juli