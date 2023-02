Dealer vlucht voor patrouille...met 21 gram cannabis bij zich

A.S. werd op 8 juni opgepakt aan het station in Halle toen hij wilde vluchten voor een politiecontrole. De politie vond in zijn zakken 21 gram cannabis en 155 euro cash, en bij een huiszoeking werden nog eens 28 gram cannabis, een precisieweegschaal en kleine plastic zakjes aangetroffen. “Die houd ik bij voor Tesco”, klonk het tegen de politie. “Elke dag komt die een kleine hoeveelheid halen.” Volgens hem was hij bij zijn arrestatie ook op weg naar die Tesco, van wie hij weet dat het een dealer is. “Op zijn gsm stond ook een Snapchat-account met de titel ‘verkoop in Brussel’. Het is duidelijk dat meneer meedraait in een drughandeltje”, aldus het parket.

Eigen gebruik

A.S. was al eerder veroordeeld voor diefstallen en zit daarvoor momenteel ook een gevangenisstraf van 40 maanden uit. Het parket toonde zich dan ook streng en vroeg een gevangenisstraf van drie jaar voor de drugsfeiten. Die vordering was volgens de verdediging niet op haar plaats, aangezien A.S. nooit drugs zou hebben gedeald. “Hij is aangetroffen in het bezit van hoeveelheden die niet te groot zijn om voor eigen gebruik te dienen”, pleitte meester Bart Siffert. “Dat hij die drugs bijhoudt voor iemand anders maakt van hem ook geen dealer. In zijn gsm is ook geen enkel bewijs gevonden dat hij ook maar aan iemand drugs zou verkocht hebben. We vragen dan ook een gevangenisstraf met probatie-uitstel voor het drugbezit.” Uitspraak op 22 maart.