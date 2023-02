Dealer moet opnieuw naar cel na dood van klant: “Gekocht van gekende dealer die een enkelband droeg”

Die beschrijving zette de politie meteen op het spoor van M.S. Die was in de politiezone Zennevallei (Halle/Beersel/Sint-Pieters-Leeuw) gekend als dealer en stond in die periode onder elektronisch toezicht, nadat hij onder aanhoudingsbevel was geplaatst in een gerechtelijk onderzoek naar drughandel. In dat onderzoek was intussen ook al gebleken dat hij tijdens dat elektronisch toezicht gewoon verder bleef dealen. M.S. ontkende dat hij speed had verkocht aan E.D.B., maar verschillende vrienden van het slachtoffer verklaarden dat E.D.B. zich wel degelijk ging bevoorraden bij S. ‘’Er kan dan ook geen twijfel over bestaan dat hij de speed aan het slachtoffer heeft verkocht”", ging het parket verder bij de behandeling van het dossier. ‘’Uit de autopsie is ook gebleken dat er een oorzakelijk verband was tussen het druggebruik en het overlijden.”S. werd in 2018 en 2020 al veroordeeld was tot respectievelijk drie jaar cel en dertig maanden cel, eveneens voor drughandel. Hier kwam nu nog eens 3 jaar cel bij. Ook werd zijn onmiddellijke aanhouding uitegsproken.