‘De Proces va Sintche Fruun’ krijgt 22 jaar later eindelijk een videoclip

Halle Gilles en Pierrots van Groot Halle schieten uit de startblok­ken met traditione­le klompen­doop

Traditioneel zetten de Gilles zo’n zes weken voor Laetare (Halfvasten, in Halle dus ook Carnaval) de aankondiging van het carnaval in, beter gekend als de soumonces. De Gilles stappen op klompen door de Halse straten en zijn getooid in hun blauwe kiel, met belletjes en een ramon uit wilgentwijgen.

29 januari