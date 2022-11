De Mannen van de Met halen het Farcetheater naar Halle

Fans van hilarische toneelstukken reserveren best al donderdag 26 januari in hun agenda want dan voert het Farcetheater de voorstelling ‘Groeten uit 2032’ op in ‘t Vondel in Halle. Het is de carnavalsgroep Mannen van de Met die het gezelschap naar Halle haalt. De komedie is geschreven door Chris Van Espen die bij het grote publiek gekend van het VTM-programma ‘Tegen de Sterren Op’. Het publiek mag zich dan ook verwachten aan heel wat imitaties van Bekende Vlamingen. Het verhaal zelf speelt zich af in 2032. Marc Van Ranst is een superster geworden en enkele BV’s organiseren een lockdownfeestje aan zee wanneer het coronavirus opnieuw toe slaat. Alles loopt zoals dat dan gaat in een knotsgekke komedie, helemaal uit de hand. Peter Van Asbroeck kruipt in de huid van Van Ranst, Chris Van Espen vertolkt Steven Van Gucht. Maar ook Christel Domen, Katja Retsin én Donaat Deriemaecker doen mee. De voorstelling start om 20.15 uur. Kaarten kosten 25 euro en kunnen besteld worden via ticketsmvdm@gmail.com.