De Decibells uit Lembeek winnen internationaal Dweilfestival

Halle Promenade­con­cer­ten vinden al voor zeventien­de keer plaats in Halle

Op de Grote Markt in Halle vinden op zondag 11 september opnieuw de Promenadeconcerten plaats. Om 10 uur bijt de Sint-Vincentiusfanfare uit Buizingen de spits af. Nadien volgen de Koninklijke Fanfare Eendracht Maakt Macht Lot (11 uur), Koninklijke Fanfare Sint-Jozef Kesterbeek Dworp (13 uur), Koninklijke Fanfare de Vrijheidsvrienden uit Huizingen (14 uur), Koninklijke fanfare De Verbroedering Borchtlombeek (16 uur) en Koninklijke Harmonie Vlaams en Vrij Vilvoorde (17 uur). De promenadeconcerten worden georganiseerd door VLAMO in samenwerking met de stad Halle. Het is intussen de zeventiende editie die doorgaat op de Grote Markt van Halle. Om 15 uur is er een pauze en kan iedereen genieten van een beiaardconcert op de Basiliek.

2 september