Dan toch wk op indoor groot scherm in Halle: Lindegroen zet deuren open tijdens matchen van Rode Duivels

Vlezenbeek Werken Pedestraat lopen vertraging op

De werken op de Pedestraat in Vlezenbeek lopen uit. Normaal had alles tijdens de herfstvakantie afgewerkt moeten zijn maar er dook een verrassing op tijdens de uitvoering. “De werken in de Pedestraat zullen een paar dagen langer duren dan oorspronkelijk gepland”, laat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw weten. “Aangezien een gedeelte van de rijweg uitgevoerd was in gewapend asfalt, dient de asfaltlaag in dit deel op traditionele wijze verwijderd te worden met een kraan. Wegens deze onvoorziene werken, blijft de Pedestraat nog tot 16 november enkel toegankelijk voor het lokaal verkeer.”

8 november