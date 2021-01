Dader van mesaanval op 15-jarige geeft zich aan: “Hij liep hier met zijn vriendin en stortte zich plots op dat groepje”

Dan toch geen bussen meer over nieuwe Bospoort­brug? “Grote gevolgen voor iedereen die de bus neemt in Halle”

23 januari Bij De Vlaamse Waterweg gaan stemmen op om geen bussen meer te laten rijden over de toekomstige Bospoortbrug. De brug ligt vandaag op de drukste as van het openbaar vervoer door de stad. Bij de waterwegbeheerder spreken ze over een ‘miscommunicatie’. “Het plan blijft ongewijzigd”, klinkt het. Maar in Halle zijn ze niet overtuigd. “Als dit plan wordt doorgevoerd, zijn de gevolgen groot voor iedereen die de bus neemt in Halle”, zegt schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen).