Criminaliteit in Zennevallei daalt: “Maar we zien wel een verschuiving”

Halle/Beersel/Sint-Pieters-LeeuwCorona heeft onze hele samenleving overhoop gehaald en dat is ook merkbaar bij de criminaliteit. Er werd al voor gewaarschuwd: we moesten in ons kot blijven en dus kon de klassieke crimineel zijn slag niet meer slaan. Het actieterrein werd verlegd naar de cyberwereld. “Cijfers op dat vlak stijgen en we zien dat de mensen soms nogal naïef zijn”, klinkt het. “Sensibiliseren blijft dus belangrijk.”

Kijken we naar het totaal aantal misdrijven binnen de politiezone Zennevallei (Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw), dan blijft het aantal feiten ongeveer gelijk. In 2018 werden er 6.052 geregistreerd en in het jaar nadien honderd misdrijven minder te hebben. In 2020 is wel een forse stijging merkbaar naar 6.823 misdrijven en met nog 6.188 feiten in 2021. Die forse stijging in 2020 valt echter snel te verklaring. Er werden dat jaar maar liefst 1.037 misdrijven tegen de volksgezondheid genoteerd. Coronapv’s dus. In 2021 waren er dat nog 553. Trek deze feiten van het totaal af en je ziet wel onmiddellijk een daling jaar na jaar. Om nog extra te verduidelijken: in 2019 waren er 0 misdrijven tegen de volksgezondheid.

Wat dan weer wel opvalt: informaticacriminaliteit. Met 280 feiten in 2019 is dat aantal enorm sterk gestegen naar 662 feiten in 2020 en 574 in 2021. Al bij het begin en dus de opstart van het zonaal veiligheidsplan werd cybercriminaliteit als prioriteit geplaatst, samen met woninginbraken, overlast, drugs, geweldsdelicten en verkeer. Aandachtspunten waren illegale economieën, radicalisme en motorbendes. “Die ICT criminaliteit valt nog altijd een nieuw fenomeen te noemen”, zegt korpschef Mark Crispel. “En daar moeten we op gaan focussen. Helaas moeten we ook vaststellen dat mensen zich soms wel heel gemakkelijk laten oplichten. Dat gebeurt via mail of via berichtjes, zoals dat het geval is met phishing. Het valt op dat redelijk veel criminelen zich bezighouden met deze vormen van bedrog en oplichting. Een moderne crimineel gaat niet gaan inbraken, maar gaat zich wel bezighouden met cybercriminaliteit. Deze daders maken veelal deel uit van bendes die vanuit het buitenland opereren. En het zijn vernuftige mannen die goed zijn in het ontwikkelen van valse websites of goed gebruik kunnen maken van goedgelovigheid om slachtoffers te laten doorklikken.”

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Zedenfeiten

Welke rol kan een lokale politiezone spelen in zo’n wereldwijd web? “Wij doen voornamelijk aan beeldvorming”, vertelt Crispel. “En daarvoor staan we in overleg met het parket waar beslist wordt wat we gaan onderzoeken en wat niet. Verschillende elementen gaan hierbij een rol spelen, waaronder ook de omvang van de buit. Momenteel zijn we ons intern ook aan het organiseren om hier beter op in te kunnen spelen.” Waar de politie ook harder gaat op inzetten: zedenfeiten. Iets wat ook verbonden is aan de cybercriminaliteit. “Volgend jaar starten we een campagne met de scholen om jongeren te sensibiliseren”, klinkt het. “We willen hen duidelijk maken dat ze zich best niet letterlijk snel blootgeven op sociale media. Hieruit vloeien soms andere vormen van criminaliteit uit zoals afpersing bijvoorbeeld.”

Illegale economieën

Nog een vorm van criminaliteit waar meer dan vroeger op wordt gewerkt: illegale economieën. Op willekeurige tijdstippen worden grootschalige controles gehouden waar tal van diensten en overheden aan meewerken. “Tegenwoordig moet je aan veel wetgevingen en regels voldoen als je een zaak start”, klinkt het. “Denk aan sociale en economische wetten, brandveiligheid, ruimtelijke ordening, milieu enzovoort. Of hier meer inbreuken op gebeuren? Moeilijk te zeggen. Maar als je hierop gaat werken ga je vaststellingen doen.”

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.