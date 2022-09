Crash van gedrogeerde bestuurder aan schoolpoort zindert na: “Dit had in een nachtmerrie kunnen eindigen”

Huizingen Siemens maakt kinderen warm voor technolo­gie en wetenschap

Deze week vond de elfde editie plaats van ‘Little Innovators’, het educatieve programma dat Siemens elk jaar organiseert voor kinderen van haar werknemers. Vijftig kinderen tussen 8 en 12 jaar maken tijdens interactieve workshops kennis met het vak van hun ouders en de wereld van STEAM-onderwijs (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics). Met dit initiatief wil Siemens kinderen al op jonge leeftijd warm maken voor een carrière in technologie en wetenschap en bouwt het bedrijf aan de toekomst. “Ons succes schuilt in de kennis en de talenten van onze medewerkers en vaak weten hun kinderen niet wat hun ouders mogelijk maken op de werkvloer”, ”, zegt Katrien Valkiers, hoofd communicatie bij Siemens en initiatiefneemster van ‘Little Innovators’. “Door hen met Little Innovators reeds vroeg te laten proeven van het STEAM-onderwijs willen we hen warm maken voor technologie en innovatie. Hopelijk stappen ze daardoor later in de ingenieursschoenen van hun ouders.”

