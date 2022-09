Crash van gedrogeerde bestuurder aan schoolpoort zindert na: “Dit had een complete nachtmerrie kunnen zijn”

Beersel Granennet­werk van Brouwerij 3 Fonteinen wint award voor innovatief ondernemen: “We gaan er een lekkere geuze op drinken”

Brouwerij 3 Fonteinen uit Beersel heeft de BioVLAM gekregen voor het lanceren van een biogranennetwerk in het Pajottenland. Deze award, een initiatief van de biosector in samenwerking met VLAM, bekroont een gepassioneerde en innovatieve bio-ondernemer. “De prijs is vooral voor alle bioboeren waarmee we zo goed samenwerken”, klinkt het bij zaakvoerder Werner Van Obberghen.

