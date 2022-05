Covid-testcentrum Zennevallei definitief gesloten: “Einde van bewogen tijdperk”

Zennevallei Jobbeurs in ‘t Vondel brengt werkzoeken­den en werkgevers uit Zenneval­lei samen

De stad Halle en de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw organiseren in samenwerking met de VDAB een regionale jobbeurs in CC ’t Vondel in Halle. Mensen die werk zoeken of een nieuwe uitdaging willen aangaan kunnen er de vacatures in de Zennevallei ontdekken en er zelfs meteen solliciteren voor een job in uiteenlopende sectoren. De jobbeurs vindt plaats op dinsdag 3 mei van 13.30 uur tot 17.30 uur in het cultureel centrum aan het Possozplein.

26 april