Componist Dirk Brossé plant nieuw stukje Hallerbos aan: “We zetten onze muzikanten in de bloemetjes”

Dat initiatief komt er nadat hij de muziek voor ‘Onze Natuur Live in Concert’ componeerde. De film ‘Onze Natuur’ is een grote hit. De film lokte al meer dan 265.000 kijkers in Vlaanderen en ook de documentaire op Canvas heeft met de herhalingen meegeteld gemiddeld 500.000 trouwe kijkers. Dirk Brossé componeerde hiervoor de muziek. De muziek is intussen bekroond met een nominatie voor de Ensors en ook internationaal genomineerd is op de International Film Music Critics Association Awards. Dirk Brossé en Jo Vercruysse kiezen als naam het Prima La Musica Bos. “Een logische keuze aangezien we met ons kamerorkest de Live in Concerts hebben gedaan en overigens nog steeds aan het doen zijn. Op die manier zetten we onze muzikanten mee in de bloemetjes,” aldus Dirk Brossé.